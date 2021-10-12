Производители подсолнечного масла повысят цены

В России с 1 октября закончилось действие соглашения о заморозке цен на подсолнечное масло. Цены на продукцию у производителей уже поползли вверх. Хотя в Минсельхозе уверили в отсутствии предпосылок для их значительного роста.

О повышении отпускной стоимости масла на 3,2% со 2 октября партнеров уведомили изготовители «Олейна» и Ideal, сообщила газета «Известия». Его уже приняли в торговой сети «Верный», которая получает товар через дистрибьютора.

«В обратном случае поставщик прекратит поставки в сеть, мы не сможем обеспечить товаром наших покупателей», — отметили в компании, добавив, что изменять стоимость для покупателей намерены постепенно.

В торговой сети заметили, что пока не получали писем о подорожании товара от других поставщиков. Предупреждение о повышении цены они озвучили устно. В течение нескольких недель она вырастет на 3-5%.

В Масложировом союзе указали на несоответствие политики производителей с соглашением о стабилизации цен, по которому все бренды масла оказались равны. Разная популярность продукции в учет не шла, но теперь рынок постепенно вернется к полноценному ассортиментному ряду и разнообразию цен.

С начала года, подчеркнули в Минсельхозе, стоимость подсолнечного масла практически не менялась. Цены на него не должны показать значительный рост, поскольку объективных предпосылок для этого нет.