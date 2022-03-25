Производители офисной бумаги в России не повышали свои ценники. Об этом написали «Известия» со ссылкой на информацию двух крупных производителей. По их словам, производились только заранее запланированные повышения и они были «в рамках рублевой инфляции и роста затрат». Дистрибьюторы также утверждают, что не накручивали ценник. При этом офисная бумага в России за последние две недели подорожала минимум в три раза.

Ранее пачка офисной бумаги продавалась в среднем за 600 рублей, теперь ее цена составляет две тысячи рублей. При этом оптовые поставщики говорят, что поставки не прекращались.

Одной из причин внезапно возникшей на рынке ситуации называют дефицит отбеливателя. Он закупается преимущественно в Европе и западные компании не отказывались от поставок, однако нарушение логистических цепочек привело к риску недостатка продукции и, как следствие, к последовавшему за этим ажиотажу, который стимулировал подъем цен.

По словам экспертов, в целом ситуация с бумагой в РФ выглядит обнадеживающе, поскольку в стране производится 90% всей продукции. Специалисты не исключают нового повышения цен, но полагают, что это будет не так интенсивно.

В Федеральной антимонопольной службе сообщили, что ведомство поручило территориальным управлениям проанализировать причины такого подорожания в связи с многочисленными обращениями граждан. При выявлении нарушений антимонопольного законодательства будут приняты меры.

Эксперты отмечают, что нынешняя ситуация с канцтоварами скажется на школьном ассортименте: выбор сократится, ассортимент ужмется.