Производители масла пожаловались на нехватку сырья

Производители подсолнечного масла пожаловались на трудности с приобретением сырья для своего товара. Они посчитали, что фермеры специально удерживают продажи, что приводит к нехватке семени у заводов и росту его стоимости. Теперь на проблему обратил внимание Минсельхоз, где решили проконтролировать цены и даже снизить пошлины на экспорт ради этого. В ситуации постарался разобраться «Коммерсант».

Сельхозпроизводители могли искусственно уменьшить продажи подсолнечника, чтобы завысить цены на необходимые растения. Это привело к тому, что у предприятий быстро исчерпались запасы семян, несмотря на хороший сезонный урожай подсолнечника и запрете на его экспорт, как сказали на собрании Минсельхоза 20 октября.

Замглавы Минсельхоза Оксана Лут попросила передать аграриям, что завышать цены нет смысла: экспортировать подсолнечник все равно не разрешат, пока не будет на 100% обеспечена внутренняя переработка.

С 1 июля 2021 года пошлину на экспорт подсолнечника за границы ЕАЭС очень сильно повысили — с 6,5% до 50%. Эту меру избрали для того, чтобы снизить внутренние цены и обеспечить сырьем российские предприятия. Но стоимость масла продолжила расти.

В Минсельхозе ответили журналистам, что еще повысят пошлину на экспорт, если внутренние цены продолжат подниматься. Но владельцы масляных предприятий думают, что ожидание повышения цен аграриев само сыграет на руку закупщикам — потому что масла у них окажется в избытке и оно начнет пропадать.