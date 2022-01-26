Производители детского питания предупредили о росте цен

Один из самых крупных производителей детского питания «ФрутоНяня» сообщил ретейлерам о подорожании своего продукта. По словам представителей компании, это произойдет из-за проблем с поставками и неблагоприятной погоды для производства сельскохозяйственных культур, написал «Коммерсант».

Генеральный директор компании «Прогресс» (бренд «ФрутоНяня») Наталья Медунова направила письмо торговым сетям, в котором уведомила о подорожании продукции примерно на 15,5% с начала февраля. Она объяснила, что высокую цену формирует рост стоимости сырья и упаковки, а также транспортировки.

В приложении к обращению уточняется, что подорожают жидкие и сухие каши, напитки, хлебцы, десерты и так далее. При этом поступиться качеством продукции ради снижения цены компания не готова.

Источник «Коммерсанта» отметил, что подорожание таких товаров формирует и девальвация рубля, потому что для их приготовления используются импортные ингредиенты. Другой собеседник издания подчеркнул, что и остальные производители детского питания, скорее всего, поднимут цены.