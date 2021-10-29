Производителей хлеба, масла и сахара предупредили о недопустимости повышения цен

Прокуратура Москвы предупредила о недопустимости повышения цен на сахар, хлеб и подсолнечное масло во время пандемии. Ведомство напомнило, что регулярно мониторит ситуацию на продовольственном рынке.

«Председателей ассоциаций производителей хлебобулочной продукции, сахара и подсолнечного масла предупредили о недопустимости завышения цен на продовольственные товары первой необходимости», — сообщили в пресс-службе.

В ведомстве не исключили, что повышение потребительского спроса на продовольственные товары может повлечь изменение их стоимости. Чтобы не допустить этого, прокуроры постоянно проводят проверки. За нарушение законодательства в сфере ценообразования и конкуренции последует ответственность, заключили в прокуратуре.

На минувшей неделе правительство запустило в России новую систему борьбы с ростом цен. Пока она будет работать в пилотном режиме, ее протестируют на товарах первой необходимости. Главное в системе — создание профиля риска для каждой категории товаров. Он должен будет ограничивать колебания стоимости в определенном диапазоне.