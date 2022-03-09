Производитель сигарет Richmond и Davidoff приостановит продажи на российском рынке

Британская табачная компания Imperial Brands заявила о приостановке своей деятельности в России. Она продает такие марки сигарет, как Richmond и Davidoff.

«В связи с недавними событиями сегодня мы приостановили все операции в России. Это включает остановку производства на нашем заводе в Волгограде и прекращение продаж и маркетинговой деятельности», — сказано в сообщении на официальном сайте компании.

При этом Imerial Brands продолжит платить зарплату своим работникам в России на время приостановки деятельности. Ранее компания свернула все операции на Украине.

На украинский и российский рынки приходилось «около 2% общей чистой выручки и 0,5% скорректированной операционной прибыли» по итогам прошлого года.

Ранее 9 марта стало известно о приостановке работы в России производителя пива Heineken.