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    09 марта 2022, 13:53

    Производитель сигарет Richmond и Davidoff приостановит продажи на российском рынке

    Производитель сигарет Davidoff, Richmond временно приостановит работу в России

    Наза Салех Захи

    Британская табачная компания Imperial Brands заявила о приостановке своей деятельности в России. Она продает такие марки сигарет, как Richmond и Davidoff.

    Производитель сигарет Richmond и Davidoff приостановит продажи на российском рынке

    «В связи с недавними событиями сегодня мы приостановили все операции в России. Это включает остановку производства на нашем заводе в Волгограде и прекращение продаж и маркетинговой деятельности», — сказано в сообщении на официальном сайте компании.

    При этом Imerial Brands продолжит платить зарплату своим работникам в России на время приостановки деятельности. Ранее компания свернула все операции на Украине.

    На украинский и российский рынки приходилось «около 2% общей чистой выручки и 0,5% скорректированной операционной прибыли» по итогам прошлого года.

    Ранее 9 марта стало известно о приостановке работы в России производителя пива Heineken.