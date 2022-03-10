Производитель пива Carlsberg сообщил об остановке производства и продаж в России

Производитель пива Carlsberg решил приостановить производство в России и прекратить продажу продукции под своим флагманским брендом. Об этом говорится в сообщении компании.

«Мы прекратим производство и продажу нашего флагманского бренда Carlsberg на российском рынке. Пивоваренные заводы „Балтика“ будут управляться как отдельный бизнес, чтобы поддержать наших сотрудников и их семьи», — указывается в заявлении.

Это решение связано с проведением РФ специальной военной операции на Украине. В компании подчеркнули, что являются владельцами пивоваренных заводов «Балтика» с 2000 года и мажоритарными владельцами — с 2008 года.

«На прошлой неделе мы объявили, что новых инвестиций или экспорта Carlsberg Group в Россию не будет. С тех пор мы прекратили всю рекламу как Carlsberg Group, так и пивоваренных заводов „Балтика“ в России», — указали в пивоваренной компании.

Ранее международная пивоваренная компания Heineken решила приостановить производство и продажу пива в России. Кроме того, производитель отказался от получения прибыли от своего российского подразделения.