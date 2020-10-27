Производитель Lindt собрался в суде доказать качество своего шоколада в России
ФАС заметила, что российская упаковка указывает на то, что шоколад, сделанный для РФ, ничем не отличается от продукции для Запада. Об этом написала газета «Известия».
В ведомстве рассказали, что Lindt предлагает россиянам другой шоколад, «адаптированный под жителей страны» и намного хуже качеством.
Дело рассматривает Арбитражный суд Москвы. Компания обжалует предупреждение антимонопольной службы, которое выдали в декабре 2019 года по признакам нарушения закона о защите конкуренции. ФАС отказалась давать развернутый комментарий по этой теме.
В компании Lindt & Sprüngli «газету уверили, что поставляют в Россию такой же шоколад, как и в другие страны. Изготовитель объяснил, что на его фабриках нет специальных технологических линий или мощностей для производства продукта именно для России или какого-либо другого государства.
«Для всех рецептур используют одинаковые ингредиенты единообразного качества. Продукция из одной и той же партии шоколада Lindt может реализовываться одновременно в России, Швейцарии, Германии, Франции и многих других странах», — подчеркнули там.
Маркировка может быть разной, но шоколад везде одинаковый. После предупреждения от ФАС Lindt провела свое исследование образцов. Их закупили в РФ и еще пяти странах Западной Европы. Результаты показали, что существенных различий не выявлено. Компания предоставит российскому оператору всю необходимую информацию.