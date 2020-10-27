Производитель Lindt собрался в суде доказать качество своего шоколада в России

Компания Lindt & Sprüngli обратилась в суд, чтобы оспорить предупреждение Федеральной антимонопольной службы (ФАС). Регулятор еще в 2019 году заявил, что производитель делает для России продукт худшего качества, чем для Европы.

ФАС заметила, что российская упаковка указывает на то, что шоколад, сделанный для РФ, ничем не отличается от продукции для Запада. Об этом написала газета «Известия».

В ведомстве рассказали, что Lindt предлагает россиянам другой шоколад, «адаптированный под жителей страны» и намного хуже качеством.

Дело рассматривает Арбитражный суд Москвы. Компания обжалует предупреждение антимонопольной службы, которое выдали в декабре 2019 года по признакам нарушения закона о защите конкуренции. ФАС отказалась давать развернутый комментарий по этой теме.

В компании Lindt & Sprüngli «газету уверили, что поставляют в Россию такой же шоколад, как и в другие страны. Изготовитель объяснил, что на его фабриках нет специальных технологических линий или мощностей для производства продукта именно для России или какого-либо другого государства.

«Для всех рецептур используют одинаковые ингредиенты единообразного качества. Продукция из одной и той же партии шоколада Lindt может реализовываться одновременно в России, Швейцарии, Германии, Франции и многих других странах», — подчеркнули там.

Маркировка может быть разной, но шоколад везде одинаковый. После предупреждения от ФАС Lindt провела свое исследование образцов. Их закупили в РФ и еще пяти странах Западной Европы. Результаты показали, что существенных различий не выявлено. Компания предоставит российскому оператору всю необходимую информацию.