Производитель кофе Tchibo GmbH ушел из России

Четвертый производитель кофе в мире Tchibo GmbH принял решение уйти из России. Об этом сообщила газета «Коммерсантъ».

По данным «Агентства Бизнес Новостей», новым владельцем бизнеса стало ООО «МВК» генерального директора «Чибо СНГ» Михаила Ковалевского.

Генеральный директор «Росчайкофе» Рамаз Чантурия отметил, что последние несколько лет дела Tchibo в России шли не очень хорошо по причине отсутствия финансовых инвестиций в маркетинг. По его мнению, уход компании никак не повлияет на рынок.