  • Производить обувь начнут в Лосино-Петровском округе. Это обеспечит около 50 новых рабочих мест

    11 сентября 2019, 14:09

    Андрей Зуев, Юлия Смирнова

    В Лосино-Петровском городском округе откроется производство обуви, которое обеспечит муниципалитету около 50 новых рабочих мест. Об этом сообщила пресс-служба Министерства жилищной политики Московской области.
    Производить обувь начнут в Лосино-Петровском округе. Это обеспечит около 50 новых рабочих мест

    Инвестиции в проект составили 66,7 миллиона рублей.

    «Производственное здание компании „ЛПО-Вездеход“ по изготовлению обуви в Лосино-Петровском введено в эксплуатацию. Новое производство позволит создать около 50 рабочих мест», — уточнила министр жилищной политики Подмосковья Инна Федотова.

    Производить обувь начнут в Лосино-Петровском округе. Это обеспечит около 50 новых рабочих мест | Изображение 1
    Источник фото: Министерство жилищной политики Московской области

    Компания производит резиновую обувь, обувь из поливинилхлорида (ПВХ) и этиленвинилацетата (ЭВА). Также предприятие является изготовителем сапог для рыбалки, бахил и полукомбинезонов, обуви серии «Турист» и NORD.

    Для производства компания использует современное оборудование из Италии, Германии и России.

    Производить обувь начнут в Лосино-Петровском округе. Это обеспечит около 50 новых рабочих мест | Изображение 2
    Источник фото: Министерство жилищной политики Московской области

    Продукция «ЛПО-Вездеход» поставляется как частным предпринимателям, так и крупным торговым компаниям из разных регионов России и стран ближнего зарубежья.

    Центр содействия строительству при правительстве Московской области сопровождает данный проект.