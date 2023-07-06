Деньги 06 июля 2023, 12:55 «Произойдет подстройка под новые реалии». Греф — об экстремальных скачках курса рубля Глава Сбербанка Греф: курс рубля стабилизируется и не уйдет на максимально низкий уровень РИА «Новости»

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Вслед за ослаблением рубля произойдет его стабилизация. Курс не опустится до экстремально низких значений 2022 года, заявил журналистам в кулуарах Финансового конгресса Банка России президент, председатель правления ПАО «Сбербанк» Герман Греф. Его процитировал ТАСС.

«Произойдет подстройка под новые реалии секторов экономики и наступит новая стабилизация. <…> [Курс рубля] не уйдет на экстремально низкие уровни, которые были в прошлом году», — сказал он.

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Греф не подтвердил мнение о том, что нынешний курс рубля — на оптимальном уровне. Он выразил уверенность, что отечественная валюта укрепится в будущем. Глава Сбербанка сравнил процесс с поплавком: он лишь подпрыгнул наверх. По его словам, в странах, где государство вмешивалось в рыночный курс, появлялись проблемы.

Курс доллара 6 июля превысил 93 рубля, евро — 102 рубля. Глава Центробанка Эльвира Набиуллина объяснила такие изменения процессами во внешней торговле и сказала, что плавающий курс рубля — благо для экономики.