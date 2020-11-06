Прогрессивная шкала налогов: зачем она нужна простым россиянам?

Российскому правительству предложили повысить налоги для богатых людей и корпораций. Но будут ли дополнительные средства грамотно распределены, и когда налоговая система будет к этому готова? Советник исполнительного директора Евразийского фонда стабилизации развития Сергей Улатов рассказал «360», какая выгода для народа от такого решения.

«С моей точки зрения здесь есть несколько важных моментов. <…> Это стимулирование накоплений богатых россиян, чтобы они выводили из тени свои накопления и инвестировали их в экономику России. <…> Один из самых главных моментов — введение прогрессивной шкалы налогообложения, это эффективность налоговой системы, а именно — эффективность бюджетной системы, с точки зрения ее возможности перераспределить дополнительные доходы в пользу более бедного населения», — рассказал эксперт.

По его словам, именно для этого прогрессивная шкала и вводится. Улатов отметил, что если спросить гражданина Швеции, согласен ли он с высокими налогами на доход — он скажет да. Так как население считает, что государство лучше справится с распределением доходов.

«Если спросить это у гражданина России, то ответ, скорее всего, будет отрицательный. <…> По большому счету сейчас [стоит] вопрос об эффективности бюджетной системы. Да, мы получим дополнительные доходы, но куда они будут направлены — большой вопрос», — заметил собеседник «360».

Хотя заявляется, что часть доходов будет направлена на помощь раковым больным, но при этом есть другие «непродуктивные расходы», отметил Улатов.

«Это нужно обсуждать. Я думаю, что чем более цивилизованнее становится наше общество, чем больше будет доверия бюджетной системе, тем больше будет вероятность того, что прогрессивная шкала налогообложения действительно будет введена. Думаю, это время все равно придет», — заключил советник исполнительного директора.

Повысить налоги для богатых предложили эксперты Высшей школы экономики. По их мнению, налоговая система России готова к таким изменениям. Например, они предлагают установить налог в размере 20% на доход, превышающий 12 миллионов рублей.