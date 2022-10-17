Программу «Семейная ипотека» в России продлили до июля 2024 года | 360°

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Viber Программу «Семейная ипотека» в России продлили до июля 2024 года Правительство России продлило программу «Семейная ипотека» до июля 2024 года freepik

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Правительство России по поручению президента Владимира Путина продлило действие программы «Семейная ипотека» до июля 2024 года. Сообщение о принятии соответствующего постановления появилось на сайте кабмина.

Программа помогает семьям с детьми получить кредит на покупку или строительство жилья, в том числе в новостройках, и приобретение земельного участка по ставке до 6%. До сих пор льготы распространялись на семьи, где ребенок появился или появится с 1 января 2018 года по 31 декабря 2022 года. Теперь этот период закончится лишь 31 декабря 2023-го. На год вперед отодвинули и срок заключения кредитного договора — с 1 июля 2023 года на ту же дату 2024-го.

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Максимальный субсидируемый кредит по льготной ставке в Москве и Московской области, Санкт-Петербурге и Ленинградской областях составляет 12 миллионов рублей, в других регионах России — шесть миллионов. В целом максимальный размер кредита для ипотеки с использованием льготной ставки с мая-2022 вырос до 30 миллионов и 15 миллионов соответственно. Сумма сверх субсидий от государства может выдаваться по рыночной либо другой субсидируемой ставке.

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К концу сентября 2022 года число участников программы «Семейная ипотека» достигло 400 тысяч семей, сумма выданных кредитов превысила 1,4 триллиона рублей. Власти ожидают, что в следующем году льготные кредиты возьмут еще свыше 150 тысяч российских семей, а общий размер займов составит около триллиона рублей, рассказал председатель правительства Михаил Мишустин на совещании с вице-премьерами.

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