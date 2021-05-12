Программу ПМЭФ-2021 опубликовали на сайте форума

Деловая программа Петербургского международного экономического форума опубликована на сайте мероприятия. «Снова вместе. Экономика новой реальности» — девиз форума.

В рамках форума пройдет ряд дискуссий, посвященных актуальным вопросам экономики и бизнеса.

В ходе мероприятия обсудят вопросы сотрудничества на международной арене, развитие отраслей в постковидный период, а также вопросы развития инвестиционных проектов.

«В период выхода из экономического кризиса стимулирование инвестиционной активности компаний является одной из важных задач, стоящих перед государством. С целью обеспечения роста инвестиций в приоритетные отрасли в России реализуется проект „фабрика проектного финансирования“», — заявил ответственный секретарь Оргкомитета Петербургского международного экономического форума Антон Кобяков.

Кобяков отметил, что тема поддержки и реализации инвестиционных проектов станет одной из ключевых тем форума.

Презентация результатов Национального рейтинга состояния инвестиционного климата в субъектах Российской Федерации стала традиционной для ПМЭФ. Презентация расскажет о преимуществах национального рейтинга.

Организаторы форума решили затронуть тему национальных целей. Обсуждение вопросов пройдет под лозунгом «Национальные цели развития: от задач к результатам». В этом блоке состоятся дискуссии по таким темам, как: «Российская экономика: от антикризисной повестки к повышению долгосрочного потенциала развития экономики», «Формирование экономики замкнутого цикла в России. Как экологическая повестка изменит производство и потребление?», «Системообразующие отрасли: инвестиционная привлекательность и экспортный потенциал», «Достижение национальной цели 78+: ответ на вызовы пандемии».

В ходе программы пройдет заседание Арктического экономического совета. Спикеры обсудят основные направления сотрудничества на период председательства России в АЭС.

Ранее стало известно о том, как в рамках ПМЭФ-2021 пройдет Форум малого и среднего предпринимательства. Информацию о том, как будет проходить Форум, опубликовали на сайте Российского форума малого и среднего предпринимательства.