Программу нацпроектов планируют урезать на 600 млрд рублей

В России намерены сократить почти на 600 миллиардов рублей расходы на нацпроекты в следующие два года. Это следует из пояснительной записки к проекту бюджета на ближайшие три года.

Из документа следует, что ощутимее остальных планируется урезать финансирование «Демографии», «Комплексного плана модернизации и расширения магистральной инфраструктуры» и «Жилья и городской среды», пишет газета «Известия». За 2021–2022 годы финансирование этих нацпроектов намерены сократить на 158, 144 и 80 миллиардов рублей соответственно.

Изначально сокращение запланированных трат потребовалось для выделения средств на непредвиденные расходы, заявил 16 сентября глава Минфина Антон Силуанов. Такими расходами стали антикризисные меры и борьба с коронавирусной инфекцией.

При этом, как считают эксперты, сама по себе ребалансировка статей бюджета не должна вызвать проблем с реализацией нацпроектов. Снизить эффективность этого процесса способно скорее продление сроков реализации поставленных задач, считают экономисты.

Московская область в августе заняла первое место среди российских регионов по упоминаниям в СМИ в контексте национальных проектов. Про Подмосковье в прессе написали 9703 раза. Вместе с Подмосковьем наиболее упоминаемыми в СМИ стали Краснодарский край и Нижегородская область. При этом последний регион несколько месяцев подряд занимал первую строчку.