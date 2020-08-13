Программу льготной ипотеки под 6,5% могут продлить еще на год

«Программа хорошо себя зарекомендовала. Она позволила стимулировать потребительский спрос, просевший во время режима самоизоляции, а также помогла более оперативно решить жилищный вопрос многим российским семьям», — отметил он.

По этим причинам Аксаков допускает, что программу продлят еще на год.

Запуск программы привел к рекордному сокращению средней ставки по жилищным кредитам в России. По мнению эксперта, в будущем динамика ставки будет зависеть от действий Центробанка и ситуации вокруг пандемии коронавируса. Тем не менее страна не вернется к ставкам по ипотеке выше 10%, заявил Аксаков. Он предположил, что до конца 2020 года показатель останется в пределах 7-7,5%. По мере восстановления экономики индикатор продолжит сокращаться.

В 2021 году в большинстве регионов появятся специальные жилищно-сберегательные вклады. Благодаря им гражданам быстрее соберут необходимую сумму для приобретения недвижимости.

Клиенты будут открывать специальные счета, куда будут откладывать деньги и на которые банк будет начислять проценты. При накоплении нужной суммы в этом же банке граждане смогут оформить ипотеку на льготных условиях.

Помимо этого вклад подразумевает поддержку со стороны государства. Покупатель сможет получить социальную выплату в размере до 30% от внесенных на свой ипотечный счет средств.

Кроме того, председатель комитета рассказал, что Госдума работает над переводом бумажного документооборота в цифровой формат. Сейчас содержание архивов, документов, трудовых книжек и иных бумаг занимает много места и требует существенных затрат.

Программу льготной ипотеки под 6,5% запустили весной, она будет доступна до 1 ноября 2020 года.