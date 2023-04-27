Деньги 27 апреля 2023, 15:45 Создать подушку безопасности. Мишустин объяснил смысл программы долгосрочных сбережений Мишустин: программа долгосрочных сбережений поможет людям создать «подушку безопасности» РИА «Новости»

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Новая программа долгосрочных сбережений даст жителям России возможность дополнительного дохода и обеспечит их финансовой подушкой безопасности. Об этом заявил премьер-министр страны Михаил Мишустин на заседании кабинета министров.

Российское правительство разработало поправки в закон, благодаря которым запустят программу долгосрочных сбережений.

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По словам Мишустина, самое главное, что накопления защитят.

«Система гарантий такая же, как при открытии вкладов, но страховая сумма в два раза больше — 2,8 миллиона рублей», — подчеркнул глава правительства.

Программу долгосрочных сбережений запустят на базе пенсионных фондов. Взносы граждан государство обещает поддержать через софинансирование первые три года.

Ранее директор института социально экономических исследований финансового университета при правительстве России Алексей Зубец предложил обезопасить долгосрочные сбережения от инфляции.