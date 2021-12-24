Прогноз по курсу рубля предсказали до конца 2021 года

Курс доллара к концу года будет равен приблизительно 73 рублям. Такой прогноз сделала заведующая кафедрой экономической теории РЭУ им. Г. В. Плеханова Ирина Комарова в интервью с агентством «Прайм».

При этом стоимость евро составит около 83 рублей. По мнению Комаровой, рубль переходит в новый год уверенно, потому что российская экономика показывает позитивное развитие.

«Росту российской экономики способствует благоприятная динамика всех без исключения компонентов совокупного спроса — потребительских расходов домохозяйств, инвестиций в основной капитал, государственных расходов и чистого экспорта», — объяснила экономист журналистам.

При этом экспорт важен не только своими объемами, но и высокой стоимостью главных российских товаров на зарубежных рынках — в том числе топлива. Рубль также поддерживает продажа российскими поставщиками валютной выручки уже в России и политика повышения ключевой ставки Центрального банка РФ. Этим действием регулятор привлекает интерес инвесторов к российским облигациям.