Профсоюзы выступили за ежегодную индексацию зарплат работодателями

Норму об обязательной индексации зарплат работодателями необходимо закрепить законодательно. С таким предложением выступили представители профсоюзов на заседании трехсторонней комиссии по регулированию социально-трудовых отношений.

Как сообщило РИА «Новости», предложение закрепили в проекте «Единого плана по достижению национальных целей развития России на период до 2024 года и на плановый период до 2030 года».

Документ предусматривает ежегодное увеличение разницы между суммами прожиточного минимума и среднедушевого дохода, а также минимального размера оплаты труда и медианной зарплаты.

Вторым предложением от профсоюзов стала ежегодная индексация социальных выплат работающим пенсионерам на сумму не ниже инфляции.

Повышать пенсии работающим пенсионерам прекратили с 1 января 2016 года. На такой шаг власти пошли для сокращения дефицита бюджета Пенсионного фонда. Президент России Владимир Путин несколько раз поддерживал предложения депутатов вернуть индексацию выплат.

Против этой инициативы выступил Минфин. Глава ведомства Антон Силуанов заявлял, что пенсия — это компенсация утраченного заработка. Работающие пенсионеры имеют постоянный доход и на повышение выплат могут рассчитывать только прекратив трудовую деятельность.

Предложения по достижению национальных целей президент России Владимир Путин поручил правительству во время послания Федеральному собранию в апреле этого года.