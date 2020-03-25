Профсоюзы предложили сделать накопительную пенсию добровольной

Свое предложение профсоюзы сформулировали в отзыве на проект постановления правительства «О внесении изменений в методику оценки ожидаемого периода выплаты накопительной пенсии».

Пенсия состоит из страховой и накопительной части. В 2014 году в России ввели мораторий на пенсионные накопления. С того времени 16% страховых взносов и 6% взносов на накопительную часть идут на выплаты нынешним пенсионерам. Мораторий действует до 2022 года.

При выходе на пенсию накопительная часть должна делиться на ожидаемый период дожития. Если сумма накоплений окажется небольшой, ее предлагают выплатить сразу.