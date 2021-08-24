Профсоюз пилотов предупредил «Аэрофлот» о риске дефицита кадров

Из-за новой системы оплаты труда «Аэрофлот» рискует потерять часть своих ценных кадров. Об этом предупредили в Шереметьевском профсоюзе летного состава.

Как пояснили в РБК, с января в авиакомпании изменилась дополнительная оплата за час полетного времени. Сами оклады пилотов не претерпели изменений, но допоплата уменьшилась. Казалось бы, изменения минимальны, но они становятся заметными при больших налетах. По словам главы профсоюза Игоря Дельдюжова, пилоты рискуют потерять до 150 тысяч рублей.

Пока большинство работников согласились с новой системой оплаты. В период коронавируса отрасль авиации в России пострадала и понесла существенные убытки. Но сейчас локдаун закончился, авиакомпании вновь набирают обороты. Частично возобновились международные рейсы, разные компании увеличивают летные нагрузки. В профсоюзе отметили, что недовольство сотрудников оплатой труда растет.

На этом фоне, как считают в профсоюзе, появился большой риск потерять ценные кадры, пилоты просто могут перейти в компании, где оплата окажется больше. Игорь Дельдюжов призывает «Аэрофлот» принять срочные меры и пересмотреть политику начисления зарплат.

На работу «Аэрофлота» повлияла и ситуация в Афганистане. Авиакомпания объявила, что приостанавливает все рейсы в Бангкок до конца октября.