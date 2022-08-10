Профицит счета платежного баланса России увеличился втрое

Центробанк оценил ключевые агрегаты платежного баланса России. С начала года профицит текущего счета достиг 166,6 миллиарда долларов и вырос более чем в три раза, заявила пресс-служба регулятора.

«По предварительной оценке Банка России, профицит текущего счета платежного баланса Российской Федерации в январе–июле 2022 года продолжил рост и составил 166,6 миллиарда долларов, что более чем в три раза выше показателя соответствующего периода 2021 года», — объявили в Центробанке.

Счет текущих операций за семь месяцев 2021 года составил 50,2 миллиарда долларов. В 2022 году баланс товаров и услуг составил 192,4 миллиарда долларов против прошлогодних 75,7 миллиарда.

На динамику текущего счета платежного баланса повлияло положительное сальдо совокупного баланса товаров и услуг. Произошел значительный рост стоимостного объема экспорта товаров и снижение стоимости товарного импорта. Положительное сальдо финансового счета платежного баланса в Центробанке объяснили сокращением обязательств перед нерезидентами, а также увеличением иностранных финансовых активов экономики.