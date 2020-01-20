Профицит российского бюджета составил почти 2 триллиона рублей

Профицит оказался на уровне, запланированном на прошедший год. Общий объем поступивших за 12 месяцев доходов составил 20 триллионов 187,84 миллиарда рублей, или 101,1% к общему объему доходов на год. Нефтегазовые доходы в 2019 году были на уровне семи триллионов 924 миллиардов рублей (101,1%), не нефтегазовые — 12 триллионов 263 миллиардов рублей (101,1%).

Расходы составили 18 триллионов 220,23 миллиарда рублей. Это 98,5% к общему объему расходов, которые утвердили в законе о бюджете, и 94,2% с учетом внесенных изменений. Сальдо источников внутреннего и внешнего финансирования дефицита оказалось равно минус 2,257 триллиона рублей и плюс 289,33 миллиарда рублей соответственно. Первичный профицит был равен 2,5% ВВП.

На социальную политику в 2019 году государство потратило 4,883 триллиона рублей. При этом на национальную оборону ушло 2,998 триллиона рублей, на национальную безопасность — 2,084 триллиона рублей.

Еще два триллиона 825,5 миллиарда рублей потратили на национальную экономику, на общегосударственные вопросы — триллион 367,3 миллиарда рублей, на образование — 826,6 миллиарда рублей, на здравоохранение — 713,009 миллиарда рублей, на ЖКХ — 283,7 миллиарда рублей, на охрану окружающей среды — 197,5 миллиарда рублей, на СМИ — 103,5 миллиарда.

Профицит федерального бюджета в 2018 году составлял 2,6% ВВП.