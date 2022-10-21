Профессор ВШЭ Коган рассказал, стоит ли россиянам вкладываться в иностранную валюту | 360°

21 октября 2022, 11:40
Профессор ВШЭ Коган рассказал, стоит ли россиянам вкладываться в иностранную валюту
Профессор ВШЭ Коган посоветовал россиянам вкладываться в шекели и юани
Профессор Высшей школы экономики Евгений Коган в разговоре с журналистами NEWS.ru рассказал, стоит ли российским гражданам вкладываться в иностранную валюту.
По словам эксперта, сегодня евро и доллары стали опасными. Лучше всего нашим соотечественникам приобретать юани или шекели.
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«Альтернативой им могут стать дирхам, юань, шекель. Их можно покупать», — сообщил профессор.
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Коган отметил, что такие сбережения можно потерять только в том случае, если банки заморозят деньги на счете.
«Поэтому если когда-нибудь ОАЭ, Китай или Израиль введут против нас санкции, такие сбережения можно потерять», — резюмировал эксперт.
Евро
Доллары США
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