Профессор ВШЭ Коган рассказал, стоит ли россиянам вкладываться в иностранную валюту | 360°

Деньги 21 октября 2022, 11:40 Профессор ВШЭ Коган рассказал, стоит ли россиянам вкладываться в иностранную валюту Профессор ВШЭ Коган посоветовал россиянам вкладываться в шекели и юани

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Профессор Высшей школы экономики Евгений Коган в разговоре с журналистами NEWS.ru рассказал, стоит ли российским гражданам вкладываться в иностранную валюту.

По словам эксперта, сегодня евро и доллары стали опасными. Лучше всего нашим соотечественникам приобретать юани или шекели.

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«Альтернативой им могут стать дирхам, юань, шекель. Их можно покупать», — сообщил профессор.

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Коган отметил, что такие сбережения можно потерять только в том случае, если банки заморозят деньги на счете.

«Поэтому если когда-нибудь ОАЭ, Китай или Израиль введут против нас санкции, такие сбережения можно потерять», — резюмировал эксперт.