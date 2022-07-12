Профессор ВШЭ Коган опроверг создание цифрового евро

Страны Евросоюза решили создать цифровой евро, однако в ближайшей перспективе такую идею вряд ли удастся осуществить. Таким мнением поделился экономист, профессор НИУ ВШЭ Евгений Коган. Об этом сообщило ИА НСН со ссылкой на Telegram-канал «Радиоточка НСН».

По словам эксперта, при появлении цифровой валюты в странах ЕС отпадет необходимость в банках, так как клиенты будут проводить операции напрямую с Европейским центральным банком (ЕЦБ). При этом Коган заявил, что на данный момент европейцы столкнулись с рядом других проблем. Он подчеркнул, что у них нет времени разбираться с трудностями, которые возникнут с введением цифровой валюты.

«Счета будут напрямую находиться, минуя банки, в ЕЦБ. Не уверен, что это будет принято быстро и более того, будет очень много баталий на эту тему. Сейчас европейцам не до этого, у них полно других проблем», — пояснил специалист.