Профессор рассказал о способах защиты от банковских мошенников

Главное правило — не оплачивать покупки, сделанные через интернет, зарплатной картой. Вехов также советует никогда не сохранять реквизиты карты, логины и пароли в различных приложениях. Каждый раз при совершении операции нужно вводить все заново.

Вехов отметил, что из-за пандемии коронавирусной инфекции мошенники активизировались, так как большинство россиян совершали покупки онлайн.

Эксперт рекомендует зависти три банковские карты.

«Если зарплатная или пенсионная карта российских банков, надо завести три карты, они бесплатное обслуживание имеют. Первая карта — основная куда зарплата или бонусы приходят, ее координаты, ее банковский счет не должен участвовать ни в покупке билетов, ни оплате сотовых телефонов, которые используются для авторизации открытия счета по этой карте. Вторая карта — то что вы на месяц или сезон планируете потратить, плюс 10%. И третья карта — это ежедневные платежи», — посоветовал профессор.