Проекты Совкомбанка в сфере государственно-частного партнерства признали лучшими

Проекты государственно-частного партнерства в Московской области, которые были реализованы при финансовой поддержке Совкомбанка стали лауреатами Национальной премии в сфере инфраструктуры «РОСИНФРА». Церемония награждения прошла в рамках конгресса «Российская неделя ГЧП».

Проект по модернизации системы наружного освещения в Солнечногорске победил в номинации «Лучший проект в сфере городского развития». Общий объем инвестиций в проект составит свыше 650 миллионов рублей, сообщила пресс-служба Совкомбанка.

Над проектом работает компания ООО «БЛ Инжиниринг», которая входит в международную светотехническую корпорацию «Боос Лайтинг Групп». Концессионное соглашение с организацией заключили на 15 лет. Экономия электроэнергии в результате реализации программы составит не менее 60%. Это позволит муниципалитету значительно снизить затраты на электричество.

«Лучшим проектом в сфере ЖКХ» была названа реконструкция системы теплоснабжения и горячего водоснабжения в Орехово-Зуеве. Совкомбанк выступил не только в качестве финансирующей организации, но и принял активное участие в структурировании сделки совместно с заемщиком (компания ООО «ИКС Орехово-Зуево»), профильными министерствами Московской области и муниципалитетом», — сказано в сообщении банка.

Общий объем инвестиций в рамках проекта составит 8,8 миллиарда рублей, срок действия концессионного соглашения — 25 лет. В Орехово-Зуеве идет масштабная работа по модернизации коммунальной инфраструктуры: будут построены новых котельные и модернизированы старые, будет осуществлены прокладка и ремонт тепловых сетей. Все это даст возможность обеспечить высокое качество коммунальных услуг для жителей городского округа и снизить объемы потерь тепловой энергии и избежать отключений подачи воды.

«Совкомбанк уделяет особое внимание проектам, реализуемым в сферах городского развития и ЖКХ, поскольку от их реализации напрямую зависит качество жизни жителей. Нам особенно приятно, что наградами отмечены проекты в небольших городах», — заявил руководитель корпоративно-инвестиционного дивизиона Совкомбанка Михаил Автухов.

Он добавил, что для банка это не только возможность поддержать муниципалитеты, но и принять участие в создании более комфортных условий для жизни и работы своих сотрудников.