Проект российского бюджета на 2020–2022 годы одобрили

Российские вложения в ценные бумаги США сократились на $2,3 млрд Подробнее

Доработать проект бюджета должны в течение 10 дней, основные вопросы уже проработаны. По словам премьер-министра России Дмитрия Медведева, федеральный бюджет сохранит на три года социальную направленность. Кроме того, он будет профицитным и сбалансированным.

Он подчеркнул, что было решено выделить порядка семи триллионов рублей на осуществление национальных проектов, регионы на их реализацию получат около 2,2 триллиона рублей.

Как сообщил агентству источник в Минфине, всего планируется, что общий объем бюджетных расходов в 2020 году будет 19,5 триллиона рублей, в 2021 году — 20,6 триллиона рублей, а в 2022 — 21,8 триллиона.

Таким образом, в течение будущих трех лет будет расти объем расходов по отношению к ВВП. Федеральный бюджет России сохранит стимулирующую направленность.