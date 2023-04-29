Деньги 29 апреля 2023, 04:36 Проект об обязательном единоразовом взносе бизнеса подготовил Минфин Силуанов: единоразовый взнос бизнеса в бюджет составит 5% в 2023 году или 10% в 2024 году РИА «Новости»

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Минфин подготовил проект об обязательном единоразовом взносе бизнеса в бюджет. В ближайшее время документ будет передан на рассмотрение в правительство, сообщил ТАСС.

Размер взноса может составить 5% в 2023 году или 10% в 2024 году.

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«Сбор построен таким образом, что мы соблюдаем налоговое законодательство о том, что в течение года нельзя вводить ухудшающие для налогоплательщиков меры, если они выходят за налоговый период, и построить таким образом, что сам сбор 10% с уплатой в 2024 году, 5% — в этом», — рассказал глава Минфина Антон Силуанов.

Проектом предусмотрена опция обеспечительного платежа. Его размер составит 5% в этом году. Он зачтется как налог и вычет из налога в 2024 году. Дополнительное точечное снижение сбора для каких-то определенных компаний не обсуждается. Но сохраняются исключения для нефтяников и представителей малого бизнеса.

Ранее сообщалось, что обязательный разовый платеж в бюджет для бизнеса, чья средняя прибыль за 2021–2022 годы превысила миллиард рублей, отразят в налоговом кодексе. Исключением станут нефтегазовые компании.