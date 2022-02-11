Проект об индексации пенсий военных на 8,6% внесли в Госдуму

Законопроект об индексации пенсий для военных внесло в Госдуму правительство РФ. Соответствующий документ размещен в электронной базе нижней палаты парламента.

Ранее о подготовке соответствующего проекта сообщил премьер-министр Михаил Мишустин. Он обратился к депутатам с просьбой рассмотреть в его в самые короткие сроки, чтобы граждане смогли получать повышенные пенсии своевременно и в полном объеме.

«В соответствии с законопроектом размер пенсии увеличивается с 1 января 2022 года на 8,6% с применением различных механизмов, предусмотренных законодательством», — сказано в пояснительной записке к документу.

Сообщается также, что в бюджете на 2022 и плановый период 2023 и 2024 годов в настоящее время заложено увеличение денежного довольствия военнослужащих и приравненных к ним лиц на 4%.

В результате, для проведения индексации на 8,6% предлагается установить для проходивших военную службу граждан размер довольствия, учитываемого при исчислении пенсии с 1 октября 2022 года, в 77,41% (ранее 74%), для пенсионеров-ветеранов — установить ежемесячную доплату в 4,6%. Дополнительные расходы средств бюджета в 2022–2024 годах составят в общей сложности 154,3 миллиарда рублей.

Ранее стало известно, что Мособлдума установила ежемесячную доплату к пенсии для одиноких и неработающих жителей Подмосковья. Поправки в закон внесли по инициативе губернатора региона Андрея Воробьева. Одиноким пенсионерам, которые получают минимальные 12 700 рублей, будут доплачивать до 17 тысяч.

Это коснется всех граждан старше 65 лет, проживающих в регионе не менее 10 лет. Первую выплату пенсионеры получат уже 25 февраля — сразу за два месяца.