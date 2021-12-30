Проект о предновогодних выплатах пенсионерам внесли в Госдуму

Законопроект о предвыборных выплатах пенсий поступил в Госдуму от фракции ЛДПР во главе со спикером Владимиром Жириновским, а также от сенаторов Елены Афанасьевой и Ирины Кожановой. Документ находится в думской базе данных, передало РИА «Новости».

Указанные выплаты предложено представить всем работающим и неработающим получателям страховых пенсий, пенсий по государственному пенсионному обеспечению и «военных» пенсий. Размер выплаты при этом должен быть таким же, как и пенсия, положенная эту дату, то есть речь идет о легализованной тринадцатой пенсии.

Высокий уровень инфляции, который по итогам 2021 года может составить порядка 9%, крайне негативно влияет на уровень доходов пенсионеров. По данным Росстата, реальные пенсии россиян, скорректированные с учетом роста цен, сокращаются уже много месяцев подряд», — отметили авторы законопроекта. Они полагают, что выплаты поддержат пенсионеров в ходе предновогодних трат.

Ранее сообщалось, что с 1 января российских пенсионеров освободят от удержания денежных средств в случае признания их банкротом.