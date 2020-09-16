Проект федерального бюджета на 2021 год получил одобрение правительства

«Сегодня правительство одобрило проект федерального бюджета, бюджет обязательного медицинского страхования», — отметила она.

Министр финансов России Антон Силуанов на заседании правительства представил прогнозные показатели на 2020 и последующие годы.

По итогам этого года дефицит бюджета составит 4,4% ВВП. В последующие годы этот показатель начнет снижаться до 2,4% в 2021 году и около 1% начиная с 2022 года. В следующем году объем заимствований увеличится на 875 миллиардов рублей, что приведет к росту государственного долга до 20%.

Для выполнения бюджета в следующем году в проект внесены поправки по изменению Бюджетного кодекса. В частности, в следующем году предельный объем расходов увеличится на 875 миллиардов рублей — до 1,460 триллионов за счет денег, раньше входивших в Фонд развития. В последующие годы сумма предельных расходов снова будет прежней.

При прогнозировании и расчете доходов бюджета от нефти и газа будут использоваться данные из прогноза, утвержденные законом о федеральном бюджете на 2020–2022 годы. Кроме этого, деньги из Фонда национального состояния в размере, не превышающем 1% ВВП, в следующем году могут использовать для покрытия дефицита федерального бюджета, Пенсионного фонда и добровольных пенсионных накоплений граждан. На такой шаг власти пойдут, если цена за баррель нефти марки Urals опустится ниже установленной базовой цены. На 2021 год она установлена в размере 43,25 доллара.

Также законопроектом на один год продлеваются разрешения, которые позволят заместить внутренними или внешними заимствованиями, если произойдет превышение пределов внутреннего или внешнего долга. Все эти меры позволят бюджету адаптироваться к новой макроэкономической ситуации и дадут возможность восстановить экономику и повысить доходы граждан.