Проект бюджета Подмосковья на следующий год рассмотрят в Мособлдуме
Так, расходы бюджета региона на будущий год прогнозируются в сумме 667 миллиардов рублей. В 2021-м и 2022-м траты планируются еще больше — 709,4 миллиарда и 746,1 миллиарда рублей. Прирост доходов связан с налогами на прибыль организаций и физических лиц.
Проект сформировали на основе прогноза социально-экономического развития региона. Приоритеты расходов на 2020–2022 годы — достижение национальных целей и стратегических задач России, реализация всех программ, социальная направленность.
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Также серьезную финансовую поддержку получат сферы экологии, благоустройства, жилищно-коммунального хозяйства. Расходы направят на продолжение рекультивации полигонов, модернизацию производств, поддержку предпринимательства, сельское хозяйство.
Рассмотрят проект бюджета на заседании Мособлдумы 7 ноября.