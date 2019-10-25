Проект бюджета Подмосковья на следующий год рассмотрят в Мособлдуме

Проект бюджета на 2020 год и на плановый период 2021–2022 годов внесли в Московскую областную думу. Об этом сообщила министр экономики и финансов региона Елена Мухтиярова.

Так, расходы бюджета региона на будущий год прогнозируются в сумме 667 миллиардов рублей. В 2021-м и 2022-м траты планируются еще больше — 709,4 миллиарда и 746,1 миллиарда рублей. Прирост доходов связан с налогами на прибыль организаций и физических лиц.

Проект сформировали на основе прогноза социально-экономического развития региона. Приоритеты расходов на 2020–2022 годы — достижение национальных целей и стратегических задач России, реализация всех программ, социальная направленность.

Ольгу Забралову назначили первым зампредом правительства Подмосковья Подробнее

Также серьезную финансовую поддержку получат сферы экологии, благоустройства, жилищно-коммунального хозяйства. Расходы направят на продолжение рекультивации полигонов, модернизацию производств, поддержку предпринимательства, сельское хозяйство.

Рассмотрят проект бюджета на заседании Мособлдумы 7 ноября.