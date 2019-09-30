Проект бюджета на 3 года внесли в Госдуму. Он занял две сумки
Как сообщили в пресс-службе Госдумы, председатель нижней палаты Вячеслав Володин направил проект в комитет по бюджету и налогам.
«Нам важно еще до рассмотрения бюджетного пакета в первом чтении проанализировать его с точки зрения решения задач, поставленных в послании и майском указе президента. А дальше продолжить работу по тем направлениям, которые мы определили как приоритетные. В первую очередь это сокращение разрыва в бюджетной обеспеченности регионов, поддержка экономики регионов, развитие сельских территорий», — цитирует пресс-служба спикера Госдумы Вячеслава Володина.
В Госдуме добавили, что у депутатов на рассмотрение проекта бюджета есть 60 дней.
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Ранее Медведев говорил, что при составлении бюджета правительство опиралось на консервативные прогнозы и исходило из того, что он будет профицитным на протяжении всех трех лет. Цена отсечения на энергоресурсы зафиксирована на уровне 42,4 доллара за баррель, все дополнительные доходы будут направлены в Фонд национального благосостояния. Кроме того, как пишет РИА «Новости», правительство рассчитывает, что уровень инфляции в течение трех лет не превысит 4%.