    07 мая 2020, 13:42

    Продукты в мире дешевеют третий месяц подряд

    Нина Петлинова

    Цены на продукты во всем мире снижаются уже третий месяц подряд. Сахар впервые за 13 лет подешевел до уровня 2007 года. Падение стоимости связано со снижением спроса на товары в пандемию коронавируса.

    Об этом сообщила Продовольственная и сельскохозяйственная организация ООН (ФАО). Такое продолжительное снижение стоимости продуктов связано с падением спроса, которые вызвала пандемия коронавирусной инфекции в мире. Среднее значение индекса продовольственных цен ФАО в апреле составило 165,5 пункта. С помощью этого показателя отслеживают международные цены на самые популярные продовольственные сырьевые товары. Текущее значение почти на 10% ниже январского и на 3,4% меньше мартовского.

    Прежде всего цены резко упали на кукурузу и сахар. Впервые за 13 лет индекс сахара опустился до таких низких показателей. Только в сравнении с прошлым месяцем, в апреле он упал на 14,6%.

    Обвал международных цен на нефть привел к сокращению спроса на сахарный тростник для производства этанола, в результате чего производство было переориентировано на выпуск сахара и тем самым вызвало расширение экспортных возможностей

    ФАО.

    Цены снизились и на растительные и сливочные масла, а также на молочную продукцию. Подешевело и мясо - по сравнению с прошлым месяцем, его индекс опустился на 2,7%. Несмотря на частичное восстановление спроса на импорт в Китае, уравновесить сокращение импорта в других странах не удалось.

    В ФАО подчеркнули, что пандемия коронавируса ударила сразу и по спросу, и по предложению на мясную продукцию. Это связано с тем, что временное закрытие ресторанов и снижение доходов домохозяйств приводят к снижению потребления на мясную продукцию, а недостаток рабочей силы в переработке продукции сказывается на производстве товара.