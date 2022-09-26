Цены на проднабор в одной из торговых сетей по итогам второго квартала оказались ниже рыночных | 360°

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Viber Цены на проднабор в одной из торговых сетей по итогам второго квартала оказались ниже рыночных Росстат: стоимость проднабора «Пятерочки» во втором квартале оказалась ниже рыночной РИА «Новости»

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Продуктовые наборы в сети магазинов «Пятерочка» оказались дешевле, чем в среднем на рынке по итогам второго квартала. Соответствующее исследование провели специалисты Росстата.

Цены в «Пятерочке» оказались ниже, чем на рынке

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По данным Федеральной службы государственной статистики, в среднем по стране минимальный продовольственный набор на месяц стоил 6,3 тысячи рублей. В Москве его оценили в 7,7 тысячи рублей, в Санкт-Петербурге — в 7,1 тысячи.

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В то же время аналогичная продуктовая корзина в «Пятерочке» обошлась в среднем в шесть тысяч рублей для покупателей в центральной части России, на Урале и в Сибири. В Москве и Подмосковье ее стоимость определили в районе 6,6 тысячи, а в Санкт-Петербурге — 6,4 тысячи рублей. Это меньше, чем в других сетевых супермаркетах России.

Исходя из данных Росстата, индекс «Пятерочки» (соотношение цены базовой корзины продуктов в магазинах сети и в среднем на рынке) составил 95, 86 и 90% соответственно. В столице продуктовый набор в магазинах сети стоил на 14% дешевле рынка, а в Петербурге — на 10%.

Инфляцию в сети притормозили

Специалисты Росстата отметили, что продовольственная инфляция достигла своего пика (более 20%) во втором квартале. В конце июня ее удалось замедлить до 18%. Активнее всего в стране дорожали крупы и бобовые (+6%), молоко и молочная продукция (+4%), сахар (+8,5%). Стоимость яиц и мяса кур снизилась на 4,6 и 1,3% соответственно.

«На фоне кризисных факторов первого квартала инфляция значительно разогналась, однако летом началось ее постепенное снижение. В частности, впервые в новейшей истории страны в июне была отмечена дефляция. В снижении продовольственных цен сыграло роль удешевление плодоовощной группы, мясомолочной категории, а также укрепление курса рубля», — заявил руководитель направления макроэкономического анализа X5 Group Илья Федоров.

Сотрудники сети постарались обеспечить россиян доступными продуктами в непростой период. Творог в сети во втором квартале стоил в среднем на 14% ниже рынка, подсолнечное масло — на 12%, а сливочное — на 11%. Вермишель оказалась дешевле средней по стране стоимости на 23%, сельдь — на 24%.

Значительная часть продуктов, входящих в базовую корзину Росстата, здесь, в «Пятерочке» оказалась дешевле, чем в продовольственных магазинах аналогичного ценового сегмента: сметана — на 11%, яблоки — на 20%, горох и фасоль — на 23%, курица — на 21%.

В Росстате выяснили, что проднабор из самых доступных в своих категориях продуктов в «Пятерочке» оказался почти в полтора раза дешевле, чем в среднем по рынку. В европейской части России, а также на Урале и в Сибири его оценили в 3,7 тысячи рублей. В Москве за подобную продуктовую корзину отдавали 4,4 тысячи, а в Санкт-Петербурге — 4,3 тысячи рублей.

Торговая сеть «Пятерочка» входит в X5 Group. Эта продуктовая розничная компания управляет в России сетями «Перекресток» и «Чижик». По состоянию на 30 июня 2022 года в стране работало 18 558 магазинов «Пятерочка» в 67 регионах РФ.

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