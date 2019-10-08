Продуктовые сети попросили льгот в обмен на благотворительность

Ассоциация компаний розничной торговли (АКОРТ) выступила с предложением отменить НДС и налог на прибыль для продуктовых сетей. Льготы будут действовать, если ритейлеры отправят просрочку — точнее, продукты, которые вот-вот станут просрочкой — на благотворительность.

Российские магазины, как оценили в ассоциации, в среднем теряют 2–6% продуктов от розничного товарооборота, уточнила газета «Известия». В отходы ежегодно отправляются до 700 тысяч тонн просрочки — и это только в торговых сетях и магазинах, которые входят в АКОРТ.

Как отметили в ассоциации, за рубежом распространена практика, согласно которой торговые сети, которые занимаются благотворительностью, могут рассчитывать на налоговые поблажки. В России такая практика не распространена. Более того, даже если российские ретейлеры по собственной инициативе захотят заняться благотворительной передачей продуктов, им все равно придется заплатить 20% налога на прибыль и НДС. Это увеличивает дополнительные расходы торговых сетей.

Forbes составил топ-10 самых крупных частных компаний России Подробнее

Тема налоговых льгот была поднята как раз в тот момент, когда Федеральная налоговая служба начала проверку одной из крупнейших отечественных торговых сетей. Речь идет о X5 Retail Group, в которую входят, в частности, торговые сети «Пятерочка», «Перекресток» и «Карусель».