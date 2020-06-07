Продуктам на российских прилавках предсказали снижение цены

«Я ожидаю не повышения, а незначительного снижения цен на 1-2%. В связи с укреплением рубля на этой неделе можно ждать уменьшения цен», — заявил финансовый аналитик Виталий Калугин.

У населения упали доходы, и, по мнению эксперта, повышение цен в этих обстоятельствах будет равнозначно снижению оборота продаж.

Как рассказал изданию ведущий эксперт Института современного развития Никита Масленников, инфляция в стране по итогам апреля была 0,8%, а в мае показатель снизился уже до 0,3%. Поэтому сейчас идет явное замедление цен, подчеркнул эксперт.

В начале мая Продовольственная и сельскохозяйственная организация ООН заявила, что продукты дешевеют по всему миру. К примеру, сахар впервые за 13 лет упал в цене до уровня 2007 года. Это связали с тем, что люди во время пандемии гораздо реже стали закупаться в продуктовых магазинах.