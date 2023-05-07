07 мая 2023, 12:32
Продюсер «Спокойной ночи, малыши» оказался одним из партнеров «Ситидрайва»
Продюсер «Спокойной ночи, малыши» Митрошенков оказался косвенным совладельцем «Ситидрайва»
Журналист и продюсер передачи «Спокойной ночи, малыши» Александр Митрошенков оказался одним из косвенных собственников компании, которой принадлежат сервисы «Ситидрайв» и «Самокат», сообщил РБК. Он не стал комментировать данные о своем участии в «О2О Холдинге».
Информация об участии продюсера в деятельности компании стала известна после публикации отчета холдинга за прошлый год. В документе отметили, что 99,54% «О20 Холдинга» принадлежат АО «Еком Технологии», а 0,46% — ООО «Еком Инвестиции». Именно в этом обществе долю имеет Александр Митрошенков — согласно открытой информации ЕГРЮЛ, она составляет 10,86%.
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Обе компании создали в августе прошлого года. Журналисты не нашли другой информации о деятельности организаций.В августе 2022 года умер актер и музыкант Сергей Григорьев, озвучивавший куклу Филю в программе «Спокойной ночи, малыши». Артисту было 64 года, последние годы жизни он провел в Израиле. Григорьев принимал участие в детской передаче с 1991 по 2014 годы, а также озвучивал кота Коксика в мультфильме «Шишкин лес».
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