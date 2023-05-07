Деньги 07 мая 2023, 12:32 Продюсер «Спокойной ночи, малыши» оказался одним из партнеров «Ситидрайва» Продюсер «Спокойной ночи, малыши» Митрошенков оказался косвенным совладельцем «Ситидрайва» РИА «Новости»

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Журналист и продюсер передачи «Спокойной ночи, малыши» Александр Митрошенков оказался одним из косвенных собственников компании, которой принадлежат сервисы «Ситидрайв» и «Самокат», сообщил РБК. Он не стал комментировать данные о своем участии в «О2О Холдинге».

Информация об участии продюсера в деятельности компании стала известна после публикации отчета холдинга за прошлый год. В документе отметили, что 99,54% «О20 Холдинга» принадлежат АО «Еком Технологии», а 0,46% — ООО «Еком Инвестиции». Именно в этом обществе долю имеет Александр Митрошенков — согласно открытой информации ЕГРЮЛ, она составляет 10,86%.

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Обе компании создали в августе прошлого года. Журналисты не нашли другой информации о деятельности организаций.