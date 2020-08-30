Продажи цветов на 1 сентября будут ниже, чем год назад

Президент ассоциации «Теплицы России» Алексей Ситников считает, что падение продаж по сравнению с прошлым годом составит 10-15%.

Причинами он назвал значительное снижение покупательной способности, а также тенденцию дарить учителям по букету от класса или не презентовать цветы вообще.

В последние три года, отметил эксперт, особого всплеска интереса к цветам в День знаний не наблюдается.

«Продажи в преддверии 1 сентября и в сам праздник осуществляются на уровне обычного выходного дня», — заявил Ситников.

Директор тепличного комплекса «Подосинки» Юлия Чарышкина согласна, что «пандемия отрицательно повлияла на весь спектр цветочного бизнеса» — от производителей до розничных продавцов.

Если раньше продажи перед 1 сентября традиционно росли на треть, то в последние годы рост снижался.

Глава компании «Да! Роза» Александр Литвиненко считает, что из-за снижения доходов интерес к цветам будет ниже, чем раньше, однако все равно будет большим. Перед Днем знаний спрос может вырасти в четыре-пять раз, тогда как обычно он увеличивается в пять-шесть раз, предсказал эксперт.