Продажи шампанского в России рухнули перед Новым годом

За первые три недели декабря продажи шампанского упали на 38% по сравнению с аналогичным периодом год к году. Граждане купили алкогольные напитки на 214 миллионов рублей. Число транзакций при этом сократилось на 60%.

Несмотря на это в декабре общий оборот отечественных алкомаркетов вырос на 64%, а число транзакций в них увеличилось в полтора раза, отметила «Газета.ru».

Меньше всего граждане интересовались игристыми винами во время самоизоляции в марте и апреле. Тогда спрос на спиртное упал на 15% год к году. А в ноябре, когда россияне обычно начинают закупаться шампанским к праздникам, продажи игристого упали на 25% по сравнению с аналогичным показателем за 2019-й. В декабре данная тенденция только усилилась.

«Пока сложно сделать окончательный вывод — отложили ли граждане покупку традиционно новогоднего напитка на последнюю неделю декабря или же решили отказаться от него в пользу более крепкого спиртного, чтобы попрощаться с 2020 годом», — сказал руководитель департамента эквайринга ВТБ Алексей Киричек.

Ранее глава «Трезвой России» Султан Хамзаев предложил запретить производство и продажу детского шампанского в России. Этот напиток программирует несовершеннолетних на распитие настоящего алкоголя в будущем и «размывает границу дозволенного».