Деньги 31 августа 2023, 11:32 Продажи черной икры в Москве увеличились «Чек Индекс»: продажи черной икры в Москве увеличились на 11% РИА «Новости»

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Продажи черной икры в Москве и Подмосковье увеличились на 11%, в других регионах сократились на 5%. Жители всех уголков России тратили на нее больше денег, чем в 2022 году, сообщил РБК со ссылкой на исследование «Чек Индекса».

Анализ чеков с января по июнь 2023 года показал, что жители столичного региона покупали черную икру на 11% раз чаще. Средний чек за год подрос на 8%, до 8,2 тысячи рублей. Жителей других субъектов этот продукт интересовал реже. Число покупок сократилось на 5%, а средний чек увеличился на 7%, до 2,4 тысячи рублей.

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Президент Всероссийской ассоциации рыбопромышленников Герман Зверев предположил, что средний класс — люди, которые могли есть черную икру по случаю, — потерял в реальных располагаемых доходах и отказался от нее. Те же, кто и раньше мог позволить деликатес на постоянной основе, продолжил покупать его.

На спрос мог повлиять и тот факт, что сократилось количество приехавших в Россию туристов, заявил гендиректор компании «Морской продукт» Владислав Зверев. Черную икру, по его словам, продавали в сувенирных магазинах и ресторанах.

Спрос на икру из России, конфеты, мед и пиво увеличился в приграничной провинции Китая Хэйлунцзян. Это продукты выставили на Харбинской международной торгово-экономической ярмарке.