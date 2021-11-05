Продажи автомобилей LADA в октябре уменьшились на 31%

В октябре текущего года «АвтоВАЗ» продал на российском рынке 25 573 автомобиля LADA. Это на 31% меньше по сравнению с аналогичным периодом пошлого года. За последние 10 месяцев концерн реализовал 294 422 машины, что на 11% больше, по сравнению год к году.

Как сообщил «Автостат» со ссылкой на пресс-службу «АвтоВАЗа», LADA продолжает лидировать на отечественном рынке по числу проданных машин. Лидером октября стало семейство Vesta. Концерн продал 10 261 автомобиль. Показатель меньше прошлогоднего за тот же период на 13%.

Второе место заняли LADA Granta. Их продано 7 273 машины, что на 43%, чем за аналогисный период в прошлом году.

Третье место заняло семейство LADA Largus. Было реализовано 3 937 машин. Это на 18% меньше, чем в минувшем году.

В октябре сообщалось, что автомобили Lada подорожают, так как «АвтоВАЗ» решил устанавливать на них дополнительное оборудование.

В зависимости от модели уже к середине ноября цены поднимутся на 8-30 тысяч рублей. В наборы войдут как коврики, так и защита двигателей.