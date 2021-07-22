Продавцы предупредили о росте цен на одежду и обувь осенью

Цены на одежду и обувь начнут расти в России с осени. Сначала рост будет колебаться в районе 10-15%, но в начале 2022 года подорожание составит 18-20%. Причина в рекордных ценах на морские перевозки и сырье. Свою лепту внесли и слабые позиции рубля.

Подорожание осенних и зимних коллекций одежды и обуви прогнозируют президент розничной сети Baon Илья Ярошенко, владелец компании «Глория Джинс» Владимир Мельников и основатель Zenden Group Андрей Павлов, сообщило РБК.

Ретейлеры отметили, что стоимость морских грузоперевозок из Азии в Европу выросла почти в пять-шесть раз на фоне пандемии, вызвавшей сбой в работе портов в Китае. На 35% подорожал хлопок, сильно прибавил в цене эластан. По словам Мельникова, лучшее синтетическое волокно на рынке скупила американская компания Lululemon. Это вызвало дефицит и подъем цен на него.

Еще один фактор — рост цен на стройматериалы, дерево и металл. Все они бьют рекорды. Инвестиции в открытие магазинов становятся очень дорогими.

«Мы за счет снижения маржи будем придерживать цены, но не бесконечно», — отметил Павлов.

При этом некоторые ретейлеры надеются сохранить цены на уровне 2019 года. По словам директора Михаила Уржумцева, возглавляющего Melon Fashion Group, пока это удается за счет балансирования в регулировке маржи и расходной части. Но что будет в 2022 году, пока сказать очень сложно.