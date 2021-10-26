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    26 октября 2021, 13:23

    Продавцы попросили Собянина признать цветы продуктом первой необходимости

    Коммерсант: Ассоциация цветочного ретейла попросила власти Москвы разрешить работу в нерабочие дни

    Ольга Назаркина

    Ассоциация цветочного ретейла обратилась к властям Москвы с просьбой разрешить магазинам работать с 28 октября по 7 ноября. Продавцы указали на то, что введенные ограничения не учли то, что цветы быстро портятся, поэтому им грозят большие убытки.

    Продавцы попросили Собянина признать цветы продуктом первой необходимости

    По мнению участников рынка, свежесрезанные цветы должны добавить в перечень товаров первой необходимости, чтобы розница могла работать во время ограничений, сообщила газета «Коммерсант».

    Обращение ассоциации было направлено мэру Москвы Сергею Собянину, главе департамента торговли и услуг Алексею Немерюку и бизнес-омбудсмену столицы Татьяне Минеевой.

    Авторы письма напомнили, что в 2020 году закрытие цветочных магазинов стало серьезным ударом по отрасли, ограничения осенью в этом году могут привести к тому, что она уже не сможет восстановиться.

    В ассоциации объяснили, что из-за того, что об ограничениях стало известно недавно, поставки цветов отменять было уже поздно. Это возможно только за две-три недели. Таким образом, часть товара прибудет в Россию, когда магазины уже закроют.