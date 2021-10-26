Продавцы попросили Собянина признать цветы продуктом первой необходимости

Ассоциация цветочного ретейла обратилась к властям Москвы с просьбой разрешить магазинам работать с 28 октября по 7 ноября. Продавцы указали на то, что введенные ограничения не учли то, что цветы быстро портятся, поэтому им грозят большие убытки.

По мнению участников рынка, свежесрезанные цветы должны добавить в перечень товаров первой необходимости, чтобы розница могла работать во время ограничений, сообщила газета «Коммерсант».

Обращение ассоциации было направлено мэру Москвы Сергею Собянину, главе департамента торговли и услуг Алексею Немерюку и бизнес-омбудсмену столицы Татьяне Минеевой.

Авторы письма напомнили, что в 2020 году закрытие цветочных магазинов стало серьезным ударом по отрасли, ограничения осенью в этом году могут привести к тому, что она уже не сможет восстановиться.

В ассоциации объяснили, что из-за того, что об ограничениях стало известно недавно, поставки цветов отменять было уже поздно. Это возможно только за две-три недели. Таким образом, часть товара прибудет в Россию, когда магазины уже закроют.