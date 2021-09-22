Продавцов предупредили о перебоях с поставками чипсов Lay’s из-за дефицита картошки

Предприятие «Фрито Лей Мануфактуринг», входящее в PepsiCo, предупредило о возможных перебоях с поставками чипсов Lay’s. Причиной является дефицит картофеля, сообщила газета «Коммерсант».

Перебои с поставками чипсов Lау’s возможны в сентябре и октябре, о чем компания предупредила контрагентов. Дефицит картофеля может быть связан с тем, что очень жаркое лето и затяжные дожди с начала осени не позволяют убрать урожай. Производители ожидают снижения урожайности на 15-20%. В Минсельхозе, напротив, рассчитывают на рост сбора картофеля по итогам года.

Представитель компании-производителя чипсов сообщил, что ситуация нормализуется, когда они начнут использовать сырье, хранящееся на складах. В PepsiCo отметили, что с начала пандемии потребление снеков возросло, и этот тренд сохраняется.

В сетях «Лента», «Пятерочка», «Перекресток» и «Карусель» подтвердили, что получили уведомления о вероятных перебоях с поставками чипсов Lay’s. При этом ретейлеры смогут восполнить нехватку Lay’s чипсами других брендов.

Ранее компания Google выпустила чипсы для рекламы нового смартфона Pixel 6.