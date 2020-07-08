Квартиры в новостройках предложили продавать с мебелью

Включение меблировки квартир в новостройках в ипотечный кредит облегчит жизнь жителям российских регионов, считают сенаторы. Они направили в Минпромторг предложение продавать жилье в новостройках уже с мебелью.

Как пишут «Известия», члены Свфеда также собираются отправить это предложение в Минстрой России. Они хотят внести в критерии стандартного жилья соответствующие изменения.

Сенаторы уверены, что людям, берущим ипотеку, будет намного легче, если мебель предоставит им застройщик.

Цены изменятся несильно, не больше 10% от стоимости квартиры, а вот спрос мы как раз увеличим. Ведь любой человек задумывается при покупке жилья о предстоящем ремонте Алексей Майоров председатель комитета Совета Федерации по аграрно-продовольственной политике и природопользованию

Эксперты тут же назвали минусы такого подхода. Член Общественного Совета при Минстрое Рифат Гарипов напомнил, что бюджетная мебель от российского производителя отличается не только низкой ценой, но и плохим качеством.

«Много проблем будет при ее сборке. Далеко не все покупатели захотят переплачивать за кухню, которую придется менять через год», — заявил Гарипов.

При этом в Совете Федерации не исключили, что норма о меблировке квартир в новостройках станет отчасти обязательной. Это будет зависеть от того, с какой формулировкой ее пропишут в законе.