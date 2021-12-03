Продавать и покупать вещи с доставкой стали в 2 раза больше

Рынок торговли между россиянами в Сети вырос на 87% в 2020 году, также на 70% увеличилось количество сделок. Важным фактором, влияющим на продажи, стала доставка. За последний год количество заказов с использованием услуги «Авито Доставка» среди частных продавцов выросло в 2,3 раза по всей России.

Где больше всего популярна продажа онлайн с доставкой

Сейчас очень активно развиваются сделки между жителями разных регионов, поэтому доставка становится популярной. Об этом сообщила пресс-служба компании.

Число частных продавцов, которые отправляют товары с доставкой, выросло на «Авито» на 19%. Самое большое расстояние С2С-доставки составило почти восемь тысяч километров — вещь перевезли из Севастополя в Петропавловск-Камчатский. Средний чек покупок с доставкой на «Авито» составляет три тысячи рублей по России.

Также в последнее время изменилась географическая структура доставки. Скоро города с населением менее одного миллиона жителей могут обойти мегаполисы в вопросе популярности доставки. Из 10 городов, где очень быстро растет количеством заказов с доставкой, пять — населенные пункты с количеством жителей до 600 тысяч человек.

«Мы постоянно совершенствуем услугу, работаем над ее удобством и безопасностью как для продавцов, так и для покупателей. Например, мы ввели выдачу по паспортам, услугу по проверке целостности и комплектности товара, постоянно обучаем сотрудников наших логистических партнеров, а также рассказываем клиентам, как наиболее выгодно покупать товары с доставкой», — рассказал руководитель департамента логистики «Авито» Сергей Пустыльник.

Топ-10 городов и самые популярные товары доставки

Аналитики «Авито Доставки» назвали города, жители которых чаще всего заказывают с доставкой:

1.Сочи (29%);

2. Москва (28%);

3. Калининград (27%);

4. Санкт-Петербург (24%);

5. Нижний Новгород (20%);

6. Рязань (16%);

7. Ростов-на-Дону (14%);

8. Киров (14%);

9. Ярославль (13%);

10. Самара (12%).

Чаще всего россияне отправляли друг другу товары из категорий «Личные вещи», «Хобби и отдых», «Электроника», «Запчасти и аксессуары» и «Товары для животных». Самыми популярными товарами оказались взрослая и детская одежда и обувь, мобильные телефоны, запчасти и аксессуары для автомобилей, товары для детей и игрушки, аудио- и видеотехника, товары для компьютера, книги и журналы, товары для коллекционирования, товары для спорта и отдыха.

Также жители России активно продолжают покупать товары в магазинах, при этом клиенты также пользуются услугой доставки. Здесь самые популярные вещи — это запчасти и аксессуары, товары для компьютера, приставки, игры, программы, одежда, обувь аксессуары, мобильные телефоны.

«Авито» — самый популярный сайт объявлений в России по версии сервиса SimilarWeb. Согласно данным сервиса Mediascope, ежемесячная аудитория «Авито» старше 11 лет в апреле 2021 года составила 41,4 миллиона человек — это больше четверти населения России. При этом 76% пользователей сайта — мобильная аудитория. На «Авито» размещено свыше 75 миллионов актуальных объявлений, каждый день пользователи добавляют более 600 тысяч новых сообщений о продаже.

Специалисты рассказали, что в раздел «Личные вещи» заходит 50% посетителей «Авито», в раздел «Для дома и дачи» — 53%, в «Бытовую электронику» — 40%.