Деньги 01 февраля 2024, 13:29 Проблему со счетами российских компаний в Турции связали с давлением США Песков: проблемы со счетами компаний РФ в Турции возникли из-за давления США Global Look Press

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Неприкрытое и агрессивное давление США привело к тому, что со счетами российских компаний в Турции возникли проблемы. Об этом на традиционном брифинге журналистам заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

Пресс-секретарь президента подчеркнул, что в Кремле в курсе ситуации и ведут активный диалог с турецкими партнерами.

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«Обсуждаем эти проблемы. <…> Понятно, чем они вызваны, — совершенно беспрецедентным, неприкрытым и агрессивным давлением, которое оказывают в первую очередь представители Соединенных Штатов Америки на Турцию и турецкие компании, в том числе и финансовые», — сказал Песков.

В некоторых турецких банках стали закрывать счета компаний из России. Требования к физлицам-россиянам, которые планируют завести пластиковую карту, тоже ужесточили.