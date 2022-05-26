Проблему с добавлением карт «Мир» в Samsung Pay объяснили

У пользователей карты «Мир» могут возникнуть проблемы при ее добавлении в платежный сервис Samsung Pay в том случае, если смартфон был приобретен не в России. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на пресс-службу Samsung Pay.

«Все штатно, проблемы могут быть только, если телефон куплен не в России», — отметили агентству в пресс-службе.

Добавить карту «Мир» для бесконтактной оплаты сейчас можно в приложении Mir Pay и в Samsung Pay. На сайте платежной системы отмечается, что на сегодня карту «Мир» можно добавить в Samsung Pay только на смартфонах.

Уже сейчас российскую карту принимают в 10 государствах, а с лета к ним присоединятся еще две туристические страны. «Мир», благодаря сотрудничеству с другими платежными системами, пригодится даже в Японии, США и Китае. Правда, принимать российскую карту могут не во всех терминалах.

«Мир» уже принимают в Турции, Вьетнаме, Армении, Узбекистане, Белоруссии, Казахстане, Киргизии, Таджикистане, Южной Осетии и Абхазии. Карты этой платежной системы обслуживают на территории всей России.